Questa sera, lunedì 6 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Mon Crime – La colpevole sono io. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mon Crime – La colpevole sono io – Trama

“Mon Crime” è una commedia giudiziaria francese diretta da François Ozon, che mette in scena una storia avvincente e ironica. Pauline, una giovane donna, viene accusata di omicidio. Decisa a tutto pur di salvarsi, chiede aiuto alla sua amica Madeleine, una donna ambiziosa e senza scrupoli. Insieme, le due escogitano un piano audace per scagionare Pauline, coinvolgendo un cast di personaggi eccentrici e bizzarri, tra cui un giudice corrotto e un avvocato senza scrupoli.

Mon Crime – La colpevole sono io – Cast

Nadia Tereszkiewicz: nel ruolo di Madeleine Verdier

Rebecca Marder: nel ruolo di Pauline Mauléon

Isabelle Huppert: nel ruolo di Odette Chaumette

Fabrice Luchini: nel ruolo del Giudice Gustave Rabusset

Dany Boon: nel ruolo di Palmarède

André Dussollier: nel ruolo di M. Bonnard

