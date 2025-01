Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 6 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Grease. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Grease – Trama

Grease (in italiano, Brillantina) è un musical cinematografico del 1978 che ha conquistato generazioni di spettatori. Trasmesso spesso su Italia 1, il film è un vero e proprio cult e continua a essere amatissimo.

Ambientato negli anni ’50, Grease racconta la storia d’amore tra Danny Zuko, un duro e popolare leader di una gang motociclistica, e Sandy Olsson, una ragazza dolce e ingenua appena trasferitasi da un’altra città. Durante l’estate, i due vivono un’intensa storia d’amore, ma alla fine delle vacanze Sandy deve tornare a casa. Tuttavia, per una sorpresa inaspettata, Sandy si iscrive alla stessa scuola di Danny e i due si ritrovano a dover affrontare le pressioni del liceo e le aspettative dei loro rispettivi gruppi di amici.

Grease – Cast

John Travolta nel ruolo di Danny Zuko

Olivia Newton-John nel ruolo di Sandy Olsson

Stockard Channing nel ruolo di Betty Rizzo

Jeff Conaway nel ruolo di Kenickie

Barry Pearl nel ruolo di Doody

Michael Tucci nel ruolo di Sonny

