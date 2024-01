Affari Tuoi, questa sera lo speciale Lotteria Italia: gli ospiti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Quest’anno la Lotteria Italia è stata abbinata ad Affari Tuoi, programma di Raiuno in onda da vent’anni -con qualche pausa di mezzo- e riportato al successo nel 2023 da Amadeus, ormai padrone di casa della fascia dell’access prime time. Inevitabile, alla luce proprio di questo successo, che la lotteria più famosa d’Italia non fosse abbinata a questo programma.

Ecco che, quindi, questa sera, sabato 6 gennaio 2023, alle 20:35 va in onda una puntata speciale di Affari Tuoi, che durerà per tutta la prima serata. Una puntata che comincerà come sempre, con un concorrente che giocherà una partita ordinaria.

Poi, ci sarà il gioco legato alla Lotteria: alcuni ospiti vip risponderanno a dell domande sulle regioni italiane. La classifica di questo gioco determinerà l’ordine di assegnazione dei premi di prima categoria, mentre dai Monopoli di Stato si terrà l’estrazione dei biglietti.

Per questa seconda fase della serata, il programma potrà quindi avere in studio Maria Chiara Giannetta, Francesco Paolantoni, Lillo, Stefano Accorsi, Sergio Friscia, Benedetta Porcaroli, Iva Zanicchi, Pietro Castellitto e Paolo Fox. Quest’ultimo, in particolare, proporrà l’oroscopo segno per segno del 2024.