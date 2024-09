Maria e l’amore, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 13 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Maria e l’amore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Maria e l’amore – Trama

“Maria e l’amore” è una commedia drammatica che racconta la storia di Maria, una donna di mezza età, sposata da molti anni, che lavora come donna delle pulizie. La sua vita sembra scorrere tranquilla e monotona finché non inizia a lavorare presso la prestigiosa Scuola di Belle Arti di Parigi.

In questo nuovo ambiente, così diverso dalla sua quotidianità, Maria entra in contatto con un mondo ricco di creatività, libertà e audacia. Grazie all’incontro con Hubert, il bizzarro guardiano della scuola, e alle esperienze che vive all’interno dell’istituto, Maria inizia a riscoprire se stessa e la sua femminilità.

Il film esplora temi come l’emancipazione femminile, la scoperta di sé e la possibilità di un cambiamento anche in età adulta.

Maria e l’amore – Cast

Karin Viard: interpreta Maria, la protagonista.

Philippe Katerine: interpreta Hubert, il guardiano della scuola..