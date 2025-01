Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Martedì 7 gennaio in prima serata su Rai2 va in onda lo show di Enrico Brignano, Ma… Diamoci del tour! In Europa. Un appuntamento con la comicità per tutti gli amanti dell’attore romano.

Nel suo show di fatto Enrico Brignano parte per una tournée teatrale in Europa della quale racconta ogni dettaglio in chiave comica, come sua consuetudine.

Le città visitate sono Amsterdam, Colonia, Monaco, Londra, Parigi, Bruxelles, Zurigo, Basilea e Barcellona.

