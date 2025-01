Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 21 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il Maestro Giardiniere. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Maestro Giardiniere – Trama

“Il Maestro Giardiniere” (titolo originale “Master Gardener”) è un film thriller del 2022 diretto da Paul Schrader. Ecco un riepilogo della trama.

Narvel Roth è un esperto orticoltore che si occupa della cura dei giardini di Gracewood Gardens, una tenuta storica gestita dalla vedova Norma Haverhill. La vita di Narvel, ordinata e solitaria, viene sconvolta quando Norma gli affida l’educazione della sua problematica pronipote, Maya, che è appena uscita da una situazione di abuso di sostanze. Il passato turbolento di Narvel, segnato dalla sua appartenenza a gruppi estremisti, minaccia di riemergere, complicando ulteriormente le dinamiche tra i tre personaggi. Il film esplora temi di redenzione, perdono e la possibilità di un nuovo inizio attraverso il simbolismo del giardinaggio.

Il Maestro Giardiniere – Cast

Joel Edgerton interpreta Narvel Roth, il protagonista giardiniere con un passato oscuro.

Sigourney Weaver nel ruolo di Norma Haverhill, la ricca proprietaria della tenuta.

Quintessa Swindell come Maya, la giovane pronipote di Norma, con problemi di dipendenza.

Esai Morales, Eduardo Losan

