La Rosa della Vendetta, quante puntate sono?

Altro giro, altra corsa, per le serie turche in Italia: mentre Terra Amara è giunto a conclusione, Canale 5 sfodera per l’estate una nuova produzione, con protagonista Murat Ünalmış, noto per essere stato Demir proprio in Terra Amara. La Rosa della Vendetta, in onda da venerdì 7 giugno 2024, promette emozioni e colpi di scena e, ovviamente, un amore impossibile.

Ma da quante puntate è composto La Rosa della Vendetta? Come sempre, bisogna fare una distinzione tra versione turca e versione europea. In Turchia le puntate della serie sono tredici, per un’unica stagione, della durata di circa 130 minuti ciascuna.

L’edizione europea suddivide ogni episodi in altri tre: La Rosa della Vendetta, in Italia, è quindi composto da 39 episodi. Canale 5 ne manda però in onda tre per sera (in poche parole manda in onda una puntata “turca” a sera), per un totale di tredici settimane ed altrettante prime serate. Il finale, quindi, va in onda il 30 agosto.

La trama de La Rosa della Vendetta

La serie è ambientata a Bursa, in Turchia, città con i suoi quartieri storici, i vivaci bazar e gli incantevoli parchi. Gülcemal Şahin (Murat Ünalmış) è un uomo forte e complesso, che però soffre l’abbandono in tenera età dalla madre, che scappò con un altro uomo, lasciando da soli lui, il padre e la sorella.

Il padre, disperato, si tolse la vita, lasciando da soli lui e la sorella. Diventato grande e un uomo potente, è determinato a vendicarsi dell’abbandono rintracciando la madre, ma il suo carattere rude e irritante inizia a cambiare quando incontra la misteriosa Deva Nakkaşoğlu (Melis Sezen), che inevitabilmente diventa un ostacolo nel piano di Gülcemal: anche lei, infatti, ha a che fare con la madre del protagonista. I due, apparentemente incompatibili, sviluppano una forte attrazione l’uno per l’altra, che culmina in un amore che porterà Gülcemal a decidere se proseguire con il suo piano o a rinunciarvi.