Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film La carica dei 101. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La carica dei 101 – Trama

La carica dei 101 è un classico Disney che racconta la storia di Rudy e Anita, una coppia innamorata che, insieme ai loro dalmata Pongo e Peggy, vivono una vita felice. La loro gioia cresce esponenzialmente quando i loro cani danno alla luce 15 adorabili cuccioli. Ma la felicità viene turbata dall’arrivo di Crudelia De Mon, una ricca e stravagante stilista ossessionata dalle pellicce, in particolare da quelle dei dalmata. Crudelia, con l’aiuto dei suoi scagnozzi Gaspare e Orazio, trama un piano diabolico per rapire i cuccioli e trasformarli in un prezioso mantello. Inizierà così un’avventura emozionante per salvare i piccoli dalmata, con un finale che lascerà grandi e piccini con il cuore pieno di gioia.

La carica dei 101 – Cast

Glenn Close: interpreta la perfida Crudelia De Mon, un’icona della Disney.

Jeff Daniels: interpreta Rudy Dearly, il marito di Anita.

Joely Richardson: interpreta Anita Dearly, la moglie di Rudy.

Hugh Laurie: interpreta Gaspare, uno degli scagnozzi di Crudelia.

Mark Williams: interpreta Orazio, l’altro scagnozzo di Crudelia.

