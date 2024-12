Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Improvvisamente Natale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Improvvisamente Natale – Trama

Improvvisamente Natale è una commedia italiana che racconta una storia familiare e commovente. Al centro della trama c’è Chiara, una bambina di 8 anni che attende con ansia il Natale per rivedere il suo amato nonno Lorenzo, proprietario di un incantevole albergo di montagna. Tuttavia, i genitori di Chiara stanno attraversando una crisi e decidono di comunicare la loro separazione proprio durante le vacanze natalizie.

Per evitare di turbare la nipotina, i genitori affidano questo compito difficile al nonno Lorenzo. Quest’ultimo, pur dispiaciuto per la situazione, decide di regalare a Chiara un ultimo Natale indimenticabile, organizzando una festa a Ferragosto, proprio quando la famiglia è riunita in montagna.

Improvvisamente Natale – Cast

Diego Abatantuono: interpreta il ruolo del nonno Lorenzo, un personaggio affettuoso e saggio.

Violante Placido: interpreta la madre di Chiara.

Lodo Guenzi: interpreta il padre di Chiara.

Sara Ciocca: interpreta la piccola Chiara, il cuore del film.

Anna Galiena e Antonio Catania: interpretano i nonni paterni di Chiara.

Gloria Guida: fa un ritorno sugli schermi interpretando un ruolo importante nella trama.

