Questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Una commedia pericolosa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una commedia pericolosa – Trama

Il film racconta la storia di Maurilio Fattardi, un uomo comune con un sogno: diventare un agente segreto come il suo idolo, James Bond. Maurilio lavora come responsabile della sicurezza in un centro commerciale a Roma, dove si fa chiamare “Agente Mao”. Vive da solo e passa il tempo libero a spiare i vicini dalla finestra del suo appartamento, affacciato su un cortile. La sua routine cambia quando arriva una nuova inquilina, Rita, una hostess malinconica interpretata da Gabriella Pession.

Una sera, Maurilio assiste a una violenta lite tra Rita e un uomo misterioso, convinto di aver visto un omicidio. Chiama la polizia, ma quando gli agenti arrivano, Rita è viva e sorpresa dalla situazione. Determinato a scoprire la verità, Maurilio si lancia in un’indagine personale, tra equivoci, colpi di scena e situazioni esilaranti, trasformando la sua vita in una vera commedia pericolosa.

Una commedia pericolosa – Cast

Enrico Brignano interpreta Maurilio Fattardi, il protagonista, un aspirante agente segreto goffo ma determinato.

Gabriella Pession è Rita, la misteriosa hostess che scatena l’avventura di Maurilio.

Paola Minaccioni dà vita a Francesca, un personaggio eccentrico e memorabile, una sorta di “dark lady” comica.

Fortunato Cerlino interpreta un commissario di polizia, aggiungendo un tocco di autorità alla storia.

Niccolò Senni e Marco Zingaro sono tra i volti di supporto, insieme a Leandro Amato, Grazia Schiavo, Monica Vallerini, Vincenzo Leto, Emanuela Ionica e Giuseppe Lo Piccolo, che arricchiscono il cast con ruoli secondari ma incisivi.

