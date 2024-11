Sabato 16 novembre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “La vita è bella”, trentaseiesimo e ultimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/36

Il lungo viaggio di Ali volge al termine. L’ospedale, un tempo un luogo di sofferenza e fatica, è diventato per lui una seconda casa, un posto dove ha trovato la sua vocazione e l’affetto di colleghi e pazienti. Quasi tutto sembra a posto. Eppure, mentre osserva i neonati nella nursery, un’ombra sfiora il suo cuore. Il desiderio di diventare padre, un sogno finora accantonato per inseguire altri obiettivi, riaffiora con prepotenza.

In una sera tranquilla, mentre prepara la cena con Nazlı, Ali apre il suo cuore. Le parole escono con timidezza, ma la sincerità nei suoi occhi è inconfondibile. Nazlı lo ascolta attentamente, sorridendo e stringendo la sua mano. In quel momento, la loro complicità raggiunge un nuovo livello, e Ali sente di poter contare su di lei più che mai.

Ma il passato non è così facile da dimenticare. Durante un turno di notte, Ali si imbatte in uno dei bulli che lo tormentava da bambino. L’uomo, ora anziano e malato, lo riconosce e cerca di scusarsi. Ali, inizialmente arrabbiato, si ritrova a provare pietà. In quel momento, capisce che il perdono è l’unico modo per liberarsi dal peso del passato.

Mentre si trova di fronte alla finestra dell’ospedale, guardando le stelle, Ali pensa a suo fratello. Ricorda i loro giochi d’infanzia, le promesse fatte e mai mantenute. Un senso di profonda tristezza lo avvolge, ma anche una rinnovata determinazione. Decide di onorare la memoria del fratello vivendo una vita piena e felice, circondato dalle persone che ama.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 36 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.

