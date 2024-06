Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 15: In Volo

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 22 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “In Volo”, quindicesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/15

Ferman, Nazlı e Ali partono per una conferenza all’estero con un prestigioso premio in palio, ma a bordo dell’aereo incontrano anche Ezo. Nel frattempo, Tanju viene convocato in tribunale e affida il reparto chirurgico a Demir e Doruk. Quando un paziente critico arriva in pronto soccorso, i due medici decidono di agire senza informare Tanju. Ma i guai non finiscono qui: sull’aereo, un gran numero di passeggeri inizia improvvisamente a sentirsi male.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 14 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.