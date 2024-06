Segreti di famiglia, quante puntate sono della serie turca di Canale 5?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Si chiama Segreti di famiglia ed è la nuova proposta proveniente dalla Turchia che Canale 5 ha deciso di proporre al proprio pubblico nel corso dell’estate. Da domenica 16 giugno 2024, quindi, va in onda in prima serata questa nuova serie, premiata con un International Emmy Award nel 2023 come Miglior Telenovela.

Ma da quante puntate è composto Segreti di famiglia? Il numero di episodi, nell’edizione turca, è di 95 episodi. Nell’edizione italiana, considerato che da ogni episodio da 130 minuti ne vengono tratti tre da 45 minuti, le puntate diventano 285.

Canale 5 manda in onda tre puntate a serata della serie: quindi, avrebbe a disposizione 95 prime serate per altrettante settimane (se si escludono doppi appuntamenti settimanali). Molto, ovviamente, dipenderà da come il pubblico accoglierà la serie: se gli ascolti saranno buoni, Canale 5 potrebbe decidere di continuare a mandare in onda Segreti di famiglia anche in autunno oppure (come fatto negli anni scorsi con Grand Hotel) metterla in pausa e riproporla in estate.

La trama di Segreti di famiglia

Protagonista è Ceylin Erguvan (Pınar Deniz) avvocata disposta a tutto, anche a metodo poco legali, pur di raggiungere i propri obiettivi. In passato si è dovuta occupare della famiglia al posto del padre, recentemente rilasciato dal carcere (e che lei crede sia stato accusato ingiustamente), aiutando la madre e i fratelli a modo suo.

Un giorno si presenta davanti al pubblico ministero Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) per ottenere illegalmente informazioni sul suo cliente. Tuttavia, Ilgaz, procuratore di grande successo e rispettato, a differenza di Ceylin ha regole rigide sull’etica professionale.

Inoltre, suo padre Metin (Hüseyin Avni Danyal) è capo della Sezione Omicidi del dipartimento di Polizia di Istanbul. Ilgaz ha promesso sia a suo padre che a se stesso che avrebbe svolto il suo lavoro basandosi sui principi che il padre gli ha insegnato.

Tuttavia, Ilgaz deve infrangere le proprie regole per la prima volta quando si imbatte in un caso di omicidio in cui suo fratello Çınar (Arda Anarat), molto diverso da lui e sempre nei guai, viene accusato di essere il responsabile.

Ilgaz chiede a Ceylin di difendere suo fratello: sa che lei sarebbe capace di trovare la verità ad ogni costo. Ma mentre indagano su questo caso, Ceylin e Ilgaz scoprono misteri che si estendo ad entrambe le loro famiglie.