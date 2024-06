Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 13: Fine di un amore?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sabato 8 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Fine di un amore?”, tredicesimo episodio della seconda stagione della fiction turca Il dottor Alì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Il dottor Alì – Trama episodio 2/13

La vita di Sevilay prende una piega inaspettata quando un imprevisto si trasforma in un fenomeno virale sui social network, travolgendola in un turbine di commenti e condivisioni. Tanju, suo marito, si ritrova spalle al muro, costretto a trovare una soluzione per rimediare al danno d’immagine e placare la bufera mediatica.

Per guadagnare tempo e mettere in atto un piano per risolvere la situazione, Tanju chiede aiuto a Ferman, suo collega e amico. Purtroppo, Ferman rifiuta categoricamente di occuparsi del caso, lasciando Tanju a gestire da solo la patata bollente.

Nel frattempo, Ali, l’altro protagonista della storia, non vive un periodo felice. La separazione dalla sua amata Nazlı lo ha gettato in una profonda depressione, che lo porta a cercare sfogo nei modi più inaspettati. Durante un turno in sala operatoria, litiga furiosamente con Ferman, creando ulteriore tensione e caos all’interno dell’ospedale.

Il dottor Alì: streaming

L’episodio 13 della seconda stagione sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Il dottor Alì si trovano su Discovery+.