Report stasera: anticipazioni puntata 2 giugno 2024

Domenica 2 giugno 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

In questa puntata di Report ci saranno le seguenti inchieste principali:

Che fine ha fatto il 5G? – Si discuterà dello stato attuale della tecnologia 5G in Italia, con un’analisi dei suoi benefici e potenziali rischi.

Olimpiadi invernali 2026: Verrà esaminata la sostenibilità, sia ambientale che economica, delle Olimpiadi invernali 2026 che si terranno a Milano e Cortina d’Ampezzo.

Strage di Stato: Si tornerà a parlare di alcuni dei casi di strage più oscuri della storia italiana, come quelli di Aldo Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La Torre e Piersanti Mattarella, cercando di fare luce sulle responsabilità ancora non del tutto chiarite.

Consumo di vino in Italia: Verrà analizzato il primato dell’Italia come uno dei paesi al mondo con il più alto consumo di vino pro capite, esplorando le ragioni di questo fenomeno e le sue implicazioni.

DC: eredità politica e morale: A 70 anni dalla sua fondazione, si rifletterà sulla storia e sull’eredità politica e morale della Democrazia Cristiana.

Vaccino Astrazeneca: Si approfondirà la misteriosa scomparsa del vaccino AstraZeneca dai centri vaccinali europei, facendo un bilancio sull’utilizzo dei vaccini contro il Covid dall’inizio della pandemia.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.