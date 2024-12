Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La quindicesima puntata dell’ottava stagione de Il castello delle cerimonie è andata in onda venerdì 13 dicembre 2024 in seconda serata su Real Time (canale 31 DTT). La puntata è stata dedicata al il 60° compleanno di Donna Imma.

Donna Imma non ha certo bisogno di presentazioni e Don Matteo farà di tutto per regalarle una festa indimenticabile. Ma la puntata comprende anche il trentesimo compleanno di Jessica che va organizzato contemporaneamente, creando più di un grattacapo perché tutto fili liscio come sempre!

Il castello delle cerimonie – Dove vederlo

