L’Eredità di venerdì 13 dicembre 2024. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di stasera, anche quest’anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Pierfrancesco di Palata Pepoli (Bologna).

Pierfrancesco è un redattore editoriale e, in particolare, prepara gli esercizi per i libri scolastici. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 78.750 euro. Peccato, riproverà domani!

Trovate il video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).

La soluzione della puntata è: CODICE.

