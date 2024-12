Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 13 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Le streghe. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Le streghe – Trama

Ambientato nell’Alabama degli anni ’60, il film racconta la storia di un giovane orfano che va a vivere con la nonna. Durante un soggiorno al mare, il ragazzo e sua nonna scoprono che un gruppo di donne eleganti e sofisticate sono in realtà delle streghe malvagie, intente a trasformare tutti i bambini in topi.

La nonna, con la sua saggezza e il suo amore, cerca di proteggere il nipote dalle malefiche streghe, guidandolo attraverso un’avventura pericolosa e magica.

Le streghe – Cast

Jahzir Bruno: interpreta il ruolo del giovane protagonista, un bambino coraggioso e intelligente.

Octavia Spencer: veste i panni della saggia e amorevole nonna, che protegge il nipote dalle streghe.

Anne Hathaway: interpreta la perfida Strega Suprema, una donna affascinante ma malvagia, leader delle streghe.

Stanley Tucci: nel ruolo di Mr. Jenkins, un uomo misterioso che aiuta il protagonista.

Chris Rock: presta la voce alla topolina che fa compagnia al protagonista.

