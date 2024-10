Seguici su Whatsapp - Telegram

Parte stasera, lunedì 28 ottobre 2024, la seconda stagione della fiction I casi di Teresa Battaglia, in prima serata su Rai1. Ma da quante puntate è composta I casi di Teresa Battaglia? La stagione 2 della fiction è composta da sei episodi, divisi in tre prime serate, ogni lunedì fino all’11 novembre.

I casi di Teresa Battaglia, la trama

Trama prima puntata

La prima puntata della stagione intitolata “Ninfa dormiente”, vede la profiler Teresa Battaglia alle prese con un nuovo enigma: il ritrovamento del corpo di una giovane poliziotta sulle montagne friulane. Il caso, apparentemente un suicidio, non convince la nostra protagonista, che inizia a scavare più a fondo, svelando una trama intricata e pericolosa. Nel frattempo, Teresa continua a fare i conti con la sua malattia, l’Alzheimer, che incombe sempre più sulla sua vita e sulle sue indagini.

I casi di Teresa Battaglia – Cast

Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, la profiler tormentata e geniale.

Giorgio Marchesi nel ruolo di Claudio Converso, il collega e amico di Teresa.

Chiara Baschetti interpreta Laura, la figlia di Teresa.

Regia: Kiko Rosati

Produzione: Rai Fiction e Publispei

I casi di Teresa Battaglia – Dov’è stata girata

Le riprese della seconda stagione si sono svolte principalmente in Friuli Venezia Giulia, tra le suggestive montagne della Val Resia. Alcune location principali includono Malborghetto, Tarvisio, Camporosso, Cave del Predil, Fusine in Valromana, Valbruna, Chiusaforte e Udine. Roma, per le riprese degli interni.