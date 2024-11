Questa sera, lunedì 4 novembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia 1, va in onda Assassin Club. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Assassin Club – Trama

Assassin Club è un thriller d’azione che tiene con il fiato sospeso fino all’ultima scena. La trama ruota attorno a un abile assassino, ormai stanco della sua pericolosa professione, che decide di ritirarsi. Tuttavia, viene ingaggiato per un ultimo, lucroso contratto: uccidere sette persone sparse in tutto il mondo. Quello che non sa è che anche le sue vitte designate sono a loro volta degli assassini, assunti per uccidere lui.

Si scatena così una caccia all’uomo senza quartiere, in cui il protagonista si trova costantemente braccato da altri killer professionisti. La storia si sviluppa in diverse location esotiche, con inseguimenti mozzafiato, scontri all’arma bianca e colpi di scena inaspettati.

Assassin Club – Cast

Henry Golding: Protagonista, interpreta l’assassino che vuole ritirarsi.

Noomi Rapace: Una delle assassine incaricate di uccidere il protagonista.

Sam Neill: Un misterioso personaggio chiave nella trama.

Alexandra Shipp: Un’altra assassina coinvolta nella caccia.

