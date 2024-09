Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 24: La dura verità

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 23 settembre 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “La dura verità”, ventiquattresimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 24

La puntata inizia così: Reyyan chiede a Gabriel chi ha ordinato l’anello, e lui risponde che è stato Mahmut Aslanbey. Reyyan non gli crede.

Elif rimprovera Azize, accusandola di trattare lei e Sultan come giocattoli. Inoltre, rivela che Azize ha bendato Sultan di notte. Zehra minaccia Nasuf di rivelare a Hazar che Yaren sapeva cosa sarebbe successo a Reyyan e non ha parlato. Se Nasuf non manda Yaren via per punizione, la famiglia di Zehra se ne andrà.

Gul manda un messaggio a Miran sul telefono di Reyyan, chiedendogli di incontrarla. Nasuf chiede a Cihan e Handan di trovare un marito per Yaren e chiede a Reyyan di portargli del caffè, un segno di rispetto. Yaren giura vendetta su Reyyan e ha la lettera di Dilsah a Hazar.

Zehra mostra a Yusuf la lettera che rivela che Miran è il figlio di Hazar.

Miran dice a Reyyan sulla strada per il villaggio di Dilsah che è venuto lì per lei. Miran e Reyyan arrivano alla casa dove è cresciuta Dilsah. Miran è molto emotivo.

Elif confessa ad Azat di aver spinto Hazar, ma lui non le crede. Alla fine, la abbraccia. Elif ammette davanti a tutti alla villa Shadoglu di aver spinto Hazar. Reyyan non le crede. Nel finale Hazar rivela a Reyyan che Miran ha detto la verità dall’inizio.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.