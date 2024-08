Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 20: Rivelazioni

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 26 agosto 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Rivelazioni”, ventesimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 20

La puntata si apre con Hazar in ambulanza diretto in ospedale. Reyyan scopre che sua madre è incinta. Nasuf incolpa Reyyan per quanto accaduto e cerca di colpirla, ma lei blocca il suo braccio. Miran dona il sangue. Yaren, fingendosi vittima, avanza su Firat. Elif è terrorizzata in un angolo mentre Sultan ha un flashback dei genitori morti di Elif e del suo coinvolgimento nella loro tragica fine.

Confronto e Svolta

Fuori dall’ospedale, Reyyan chiede disperatamente a Miran di andarsene, minacciando di perderlo se suo padre dovesse morire. In seguito, Zehra schiaffeggia Miran e gli lancia l’anello di matrimonio di Reyyan ai piedi. Reyyan lo lascia definitivamente. Miran si reca sulla tomba della madre per piangere la perdita. Quando torna, trova Azize che lo informa della partenza di Reyyan.

Reyyan scopre che Miran ha donato il sangue e ottiene il permesso di visitare suo padre. Immagina se stessa e suo padre all’albero della speranza. Miran porta Reyyan da Gul per consolarla, ma lei non riesce a dargli speranza.

Ulteriori Sviluppi

Miran, a cavallo, si ferma sul ponte ricordando il loro bacio e promettendo a se stesso di non perdere Reyyan. Yaren e Sultan hanno un incontro segreto in cui Yaren propone il matrimonio tra Azat ed Elif. Miran chiede a Reyyan di rimettere l’anello, promettendo di non fare nulla a suo padre fino a quando non condivideranno la stessa verità. La puntata si conclude con uno schiaffo di Zehra a Reyyan per aver ripreso l’anello, e la sua definitiva rinuncia alla figlia.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.