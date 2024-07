Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 15: Un passo indietro e un passo avanti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 22 luglio 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Un passo indietro e un passo avanti”, quindicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 15

La puntata si apre con Miran e Reyyan che tornano alla villa degli Aslanbey. Miran dice a Reyyan: “Mi occuperò di tutto e ti proteggerò a qualunque costo. Non potrei vivere senza di te.” “Ma se te la portassero via? Non potrei sopportare quel dolore!”

Intanto, Yaren è rinchiusa nella sua stanza. Handan sviene proprio fuori dalla sua porta. Elif porta alcuni vestiti a Reyyan e hanno un dolce momento “da sorelle”. Yaren chiama Azat: “Miran e Reyyan si sono sposati! Ti hanno mandato lì per non farti interferire.” Intanto Handan scopre di essere incinta.

Hazar trova l’auto di Miran crivellata di colpi. Azize, sulla strada per la villa dei Sadoglu, ha un flashback dell’infanzia – lo stesso flashback che Nasuf ha avuto mentre andava alla fattoria. Alla fine entrambe le famiglie si fronteggiano con le armi in pugno chiedendo: “Dov’è Reyyan?”

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.