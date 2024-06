Hercai: trama e streaming Stagione 1 puntata 11: Resa dei Conti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Lunedì 24 giugno 2024 è andata in onda la puntata dal titolo “Resa dei Conti”, undicesimo episodio della prima stagione della fiction turca Hercai Amore e Vendetta, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata. Qui la descrizione del programma e cast, trama e streaming di tutti gli episodi.

Hercai Amore e Vendetta – Trama episodio 11

Miran rapisce Reyyan portandola via a cavallo. Reyyan, in macchina con Miran, sostiene che se suo padre non ha ucciso Miran e non ucciderà Firat, allora non può aver ucciso nemmeno i genitori di Miran.

Nel frattempo, Azat rapisce Gonul per usarla come merce di scambio per riavere Reyyan. Miran, fermando la macchina, dice a Reyyan che anche lui ha sofferto per l’incendio della capanna e che, a prescindere da tutto, vuole che lei creda in lui.

Sultan si reca infuriata alla villa degli Shadoglu ma trova compassione in Zehra. Miran dà a Reyyan una bottiglia d’acqua e le dice che le cose non sono come sembrano. Segue un flashback in cui Miran cattura l’uomo che voleva rapire e uccidere Reyyan per conto di Nasuf.

Reyyan riesce a cambiarsi d’abito in un distributore di benzina e scappa con un camionista. Poco dopo, sta per subire violenza, ma Miran la salva picchiando il camionista.

La scena include anche un flashback di una passeggiata romantica durante il fidanzamento e alcune sequenze di Miran e Reyyan che trascorrono la notte in un hotel. La mattina seguente, Reyyan scappa di nuovo e Miran la insegue per le strade della città.

Hercai Amore e Vendetta: streaming

L’episodio sarà disponibile qui in streaming. Tutte le altre puntate della serie Hercai Amore e Vendetta si trovano su Discovery+.