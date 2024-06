Faking It Bugie criminali- L’angelo della morte stasera su NOVE

Seguici su Whatsapp - Telegram

Torna su Nove stasera, lunedì 17 giugno 2024, alle ore 21,25, la serie crime Faking It Bugie criminali condotta da Pino Rinaldi. L’episodio che andrà in onda sarà intitolato L’angelo della morte. Ecco qualche anticipazione.

Faking It – L’angelo della morte

L’episodio si concentra sul caso di Alex Stazzi, un infermiere condannato all’ergastolo per l’omicidio di sua collega, Maria Teresa Dell’Unto, e per altri cinque omicidi di pazienti anziani in una casa di riposo a Tivoli nel 2009.

Stazzi, soprannominato “l’angelo della morte” dai media, ha agito con crudeltà e cinismo, somministrando farmaci letali ai suoi pazienti per poi inscenare decessi naturali. Le sue azioni efferate hanno causato dolore e sconforto nelle famiglie delle vittime, che per anni hanno creduto in una morte serena dei loro cari.

Nel corso dell’episodio, il conduttore Pino Rinaldi e i suoi esperti criminologi analizzano il comportamento di Stazzi, cercando di comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a commettere crimini così terribili. Vengono analizzati i dettagli delle indagini, le prove raccolte e le testimonianze dei testimoni, ricostruendo il mosaico di un delitto efferato e premeditato.