Dawn, film su Rai2: trama, attori e cast

Questa sera, lunedì 17 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Dawn. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Dawn – Trama

Dawn” è una miniserie in quattro film, tratta dai romanzi bestseller di V.C. Andrews, che racconta la storia di Dawn Longchamp, una giovane donna dal talento musicale straordinario. La sua vita viene sconvolta quando scopre che i suoi genitori adottivi, che l’hanno cresciuta con amore, sono accusati di averla rapita da piccola.

Strappata dalla sua vita umile e amorevole, Dawn viene catapultata in un mondo di ricchezza e lusso, ma anche di segreti e inganni. Nella sua nuova casa, la ragazza è costretta ad affrontare la freddezza e il disprezzo della nonna materna, Lillian Cutler, una donna crudele e manipolatrice.

Determineda a scoprire la verità sul suo passato, Dawn si imbarca in un viaggio che la porterà a svelare segreti di famiglia sepolti da tempo, ad affrontare dolori e tradimenti, e a lottare per il suo futuro e per il suo vero amore.

Dawn – Cast

Emma Roberts nel ruolo di Dawn Longchamp

Barry Watson nel ruolo di Ormand Longchamp, il padre adottivo di Dawn

Finola Hughes nel ruolo di Clara Jean Collins, la madre adottiva di Dawn

Bruce Greenwood nel ruolo di T.J. Cutler, il nonno materno di Dawn

Aunt Agnes nel ruolo di Lillian Cutler, la nonna materna di Dawn

Matt Lanter nel ruolo di Philip Cutler, lo zio di Dawn

Eddie McClintock nel ruolo di Jimmy Longchamp, il fratello adottivo di Dawn

Maddison Jaizani nel ruolo di Cathy Collins, la sorella adottiva di Dawn