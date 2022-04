Cash or Trash – Chi offre di più? su NOVE: orari, puntate e cast

Torna Cash or Trash – Chi offre di più?, il programma visibile su NOVE che andrà in onda da lunedì 4 aprile con le puntate della seconda stagione. A condurlo sarà ancora Paolo Conticini che, di puntata in puntata, ricoprirà il ruolo di elegante e ironico banditore d’asta.

Il tutto ruota attorno a cinque mercati che si daranno battaglia in frenetiche aste per aggiudicarsi oggetti vintage o trovati in soffitta, alla ricerca del migliore affare.

Cash or Trash – Chi offre di più?: cast

Il cast di Cash or Trash – Chi offre di più? vede ancora i protagonisti della prima stagione: Alessandro Rosa, che dopo l’attenta valutazione sarà pronto a rispondere alla domanda più importante di tutte: “Quanto vale?”, e i 5 mercanti d’arte Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Gino Bosa, Ada Egidio e Stefano D’Onghia. Saranno loro che si contenderanno nell’asta vera e propria le proposte migliori della puntata.

Cash or Trash – Chi offre di più?: puntate in streaming

Le puntate di Cash or Trash – Chi offre di più? possono essere viste in diretta streaming sul sito ufficiale di discovery+. Su questo portale, inoltre, è possibile vedere tutte le puntate della prima stagione e i nuovi episodi che vengono caricati sùbito dopo la messa in onda televisiva.