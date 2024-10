Don Matteo 14, il cast: c’è anche Magalli

Seguici su Whatsapp - Telegram

Ecco il cast di Don Matteo 14, in onda da giovedì 17 ottobre 2024 su Raiuno, seconda stagione con Raoul Bova protagonista al posto dello storico Terence Hill che non comparirà più. Qui trama e quante puntate sono.

Raoul Bova sarà don Massimo, un prete dalla forte personalità. Al suo fianco, Nino Frassica interpreterà il ruolo del Maresciallo Cecchini, mentre Nathalie Guetta sarà Natalina. Completano il cast Francesco Scali, Pamela Villoresi (Elisa), Pietro Ghisoni (Pietro Pulcini), Francesco Castiglione (Gianni Barba), Simone Montedoro (Giulio Tommasi), Maria Chiara Giannetta (Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (Marco Nardi) e Giancarlo Magalli, nel ruolo del Vescovo di Spoleto, mentore di don Massimo.

I nuovi personaggi

Eugenio Mastandrea interpreta Diego Martini, un ex agente segreto con un passato tormentato, pronto a tutto per riconquistare l’amore perduto. Gaia Messerklinger è Vittoria Guidi, una Pm ambiziosa e indipendente, alle prese con un dilemma sentimentale. Giulia Mezzanotte dà vita a Federica Sabatini, una donna segnata dal passato, in cerca di redenzione. E poi ci sono Francesco Baffo nei panni di Bart, un bambino speciale che porterà gioia alla canonica, e Roberta Volponi, nei panni di Martina Tommasi, una teenager ribelle alla scoperta delle proprie origini