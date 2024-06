Detective a passo di danza, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Detective a passo di danza, film tv del 2023 diretto da Stefan Scaini e interpretato da Lacey Chabert, Will Kemp e Bettina Paris. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Detective a passo di danza – Trama

La protagonista è Constance Bailey, una detective intuitiva e determinata che si trova ad indagare sull’omicidio di un ricco imprenditore proprietario di diverse sale da ballo a Malta. Per risolvere il caso, Constance si infiltra sotto copertura iscrivendosi a una gara di danza tra i dirigenti dell’azienda, nonostante la sua scarsa abilità nel ballo.

Detective a passo di danza – Cast

Lacey Chabert interpreta Constance Bailey, la detective protagonista.

Will Kemp interpreta Alex, un affascinante ballerino che aiuterà Constance nella sua indagine.

Bettina Paris interpreta Veronica, la rivale di Constance nella gara di danza.

Altri attori:

Brendan Penny

Sarah Desjardins

Aaron Craven

Lisa Howard

Christopher Russell