Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Il traditore. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il traditore – Trama

“Il Traditore” è un film del 2019 diretto da Marco Bellocchio, che racconta la storia di Tommaso Buscetta, uno dei più noti pentiti di mafia.

Nella Sicilia degli anni ’80, si scatena una guerra tra le cosche mafiose per il controllo del traffico di droga. Tommaso Buscetta, un boss mafioso, fugge in Brasile per sfuggire alla violenza. Tuttavia, dopo l’omicidio dei suoi figli e del fratello a Palermo, viene arrestato dalle autorità brasiliane e successivamente estradato in Italia. Qui, Buscetta decide di collaborare con la giustizia, incontrando il giudice Giovanni Falcone, e diventa un informatore chiave nel processo che svela la struttura interna di Cosa Nostra.

Il traditore – Cast

Pierfrancesco Favino interpreta Tommaso Buscetta.

Maria Fernanda Cândido nel ruolo di Cristina, la moglie di Buscetta.

Fabrizio Ferracane come Pippo Calò, uno dei principali accusati da Buscetta.

Luigi Lo Cascio nei panni di Salvatore Contorno, un altro collaboratore di giustizia.

Fausto Russo Alesi come Giovanni Falcone, il giudice che gestisce la collaborazione con Buscetta.

Nicola Calì interpreta Totò Riina, uno dei capi della mafia siciliana.

Giovanni Calcagno come Gaetano Badalamenti.

Bruno Cariello e altri attori in ruoli minori ma significativi.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram