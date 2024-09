Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 25 settembre 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 25 settembre 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Matacena

La puntata si aprirà con l’enigma della morte di Amedeo Matacena e di sua madre, avvenute a breve distanza l’una dall’altra. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta sull’ultima compagna di Matacena, indagata per omicidio e altri dieci reati. Attraverso documenti inediti, il programma cercherà di fare luce su questa vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica.

La scomparsa di Michael in Sardegna

Un altro caso che terrà con il fiato sospeso i telespettatori è quello di Michael, il giovane scomparso a Luogosanto, in Sardegna. Uscito per una passeggiata, non ha più fatto ritorno, mentre i suoi vestiti sono stati ritrovati su un muretto. Le domande rimangono molte: si è spogliato volontariamente? Quali sono le cause della sua scomparsa? La madre di Michael sarà presente in studio per raccontare la sua disperata ricerca del figlio.

L’inganno durato otto anni

Infine, “Chi l’ha visto?” tornerà a occuparsi del caso di Simone, raggirato per ben otto anni da una persona che si fingeva innamorata di lui. Grazie alla segnalazione di un altro telespettatore, vittima dello stesso inganno, il programma è riuscito a rintracciare la donna, ora indagata per istigazione al suicidio.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987