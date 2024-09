Tramite amicizia, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 25 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Tramite amicizia, di e con Alessandro Siani. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tramite amicizia – Trama

“Tramite amicizia” racconta la storia di Lorenzo (interpretato da Alessandro Siani), un uomo che ha fatto dell’amicizia un business. Ha creato un’agenzia molto particolare che offre “amici a noleggio”: per ogni evenienza, da una cena solitaria a un compleanno da festeggiare, Lorenzo è pronto a fare da accompagnatore, amico fidato o semplicemente buon ascoltatore.

Quando però i guai arrivano in casa sua, con la minaccia di chiusura di una fabbrica di dolciumi che dà lavoro a molti suoi familiari, Lorenzo si trova a dover affrontare una sfida ben più complessa. Il proprietario della fabbrica, un uomo solitario e scoraggiato, è sul punto di vendere tutto, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro.

Lorenzo, con l’aiuto della sua cugina Filomena (Maria Di Biase) e dell’amica Maya (Matilde Gioli), si impegna a fondo per riportare il sorriso sul volto del proprietario e convincerlo a non abbandonare la sua creatura. Tra gag esilaranti e momenti di sincera commozione, il film esplora il tema dell’amicizia, della famiglia e del valore del lavoro.

Tramite amicizia – Cast

Alessandro Siani: interpreta Lorenzo, il protagonista e fondatore dell’agenzia “Tramite amicizia”.

Maria Di Biase: interpreta Filomena, la cugina di Lorenzo e sua fedele alleata.

Matilde Gioli: interpreta Maya, un’amica di Lorenzo che lo aiuta nella sua missione.

Altri attori: nel cast sono presenti anche altri volti noti del cinema italiano, che interpretano i familiari di Lorenzo e i dipendenti della fabbrica di dolciumi.