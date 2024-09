Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 18 settembre 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, si occuperà dei casi che seguono.

la puntata si apre con due casi che promettono di far discutere. Federica Sciarelli torna a occuparsi della misteriosa morte di Andrea Matacena, ex parlamentare di Forza Italia, e della madre. La procura di Reggio Calabria ha deciso di riesumare i corpi per fare luce su quanto accaduto.

Matacena, condannato per mafia, era fuggito a Dubai. La sua morte, attribuita a un infarto, non convince gli inquirenti, che sospettano un gioco più oscuro. L’ex moglie, che si era opposta al rimpatrio della salma, è ora indagata.

Ma non è tutto. La puntata si occuperà anche della scomparsa di Mara Favro, una giovane donna sparita nel nulla dopo il lavoro. Il proprietario della pizzeria dove lavorava si dichiara estraneo ai fatti. E ancora, il tragico caso di Gianfranco Bonzi, vittima di una truffa e trovato morto, e nuove segnalazioni di persone truffate online.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987