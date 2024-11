Stasera, domenica 3 novembre 2024, seconda puntata della stagione 2024/25 del talk Che Tempo Che Fa – per la seconda stagione in onda su NOVE – con un nuovo episodio così suddiviso: a partire dalle 19.30 con l’Anteprima dedicata all’attualità e all’informazione culturale, poi con il programma vero e proprio alle 20.00 circa. Chiuderà l’appuntamento il Tavolo, a partire dalle 22.30, dove gli ospiti interverranno per conversazioni informali, gag comiche e improvvisazioni.

Il cast fisso del programma ruota sempre intorno al conduttore Fabio Fazio e ai suoi fidi collaboratori, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Che tempo che fa: ospiti di stasera

Che Tempo Che Fa stasera presenta Carlo Verdone che ci porterà dietro le quinte della nuova stagione di “Vita da Carlo”, svelandoci aneddoti e curiosità su una delle serie tv più amate del panorama italiano. Elly Schlein invece, ci parlerà della sua visione per l’Italia e dei progetti futuri del Partito Democratico. Ma non è tutto: Achille Lauro infiammerà il palco con la sua hit “Amore Disperato”, mentre Michele Placido e Fabrizio Bentivoglio ci faranno immergere nel mondo di Luigi Pirandello. Che tempo che fa – Il Tavolo: ospiti 20 ottobre 2024

La parte finale del programma vedrà presenti gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani, Simona Ventura. Special guest il saltatore in alto Stefano Sottile, Maccio Capatonda, Ema Stokholma, new entry della serie tv Vita da Carlo, e Francesca Manzini

Che tempo che fa in streaming

L’appuntamento con la puntata di Che tempo che fa è per questa sera alle 20.00 circa su NOVE. Nel corso della messa in onda televisiva, è possibile seguire il programma anche in diretta streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram