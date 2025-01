Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Cenerentola. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Cenerentola – Trama

La versione di Cenerentola proposta da Rai1, diretta da Kenneth Branagh e interpretata da Lily James nel ruolo della protagonista, rivisita la classica fiaba in chiave moderna, mantenendo inalterato il suo incantesimo.

Ella, una giovane donna gentile e piena di speranza, vede la sua vita stravolta dalla morte della madre e dal successivo matrimonio del padre con una donna vanitosa e crudele, Lady Tremaine (interpretata da Cate Blanchett), e le sue due figlie, Anastasia e Genoveffa. Ridotta a domestica nella propria casa, Ella non perde mai la sua bontà d’animo e la fede nel futuro.

Un giorno, incontra un affascinante giovane al quale non rivela la sua vera identità. Si tratta del Principe Kit, che sta cercando una sposa. Quando il Re organizza un grande ballo per trovare una principessa, Ella sembra destinata a rimanere a casa. Ma con l’aiuto della sua Fata Madrina (Helena Bonham Carter), la giovane potrà partecipare al ballo e vivere una notte magica.

Cenerentola – Cast

Lily James nel ruolo di Ella (Cenerentola)

Cate Blanchett nel ruolo di Lady Tremaine

Richard Madden nel ruolo del Principe Kit

Helena Bonham Carter nel ruolo della Fata Madrina

Sophie McShera nel ruolo di Anastasia

Holliday Grainger nel ruolo di Genoveffa

