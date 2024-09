Brennero, serie TV su Rai 1: cast, trama e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Arriva in prima visione in chiaro, la serie Brennero. A trasmetterla è Rai1 a partire dalle ore 21.30 di lunedì 16 settembre.

Trama Brennero

La città di Bolzano, un mosaico di lingue e tradizioni, è divisa da un confine invisibile: quello tra la comunità tedesca e quella italiana. Qui, dove i cartelli stradali bilingui sono la norma e l’identità culturale è un tema sempre vivo, arriva un nuovo caso che rischia di far esplodere le tensioni.

Eva, una giovane e ambiziosa pubblico ministero, incarna lo stereotipo della germanica: precisa, razionale e poco incline alle emozioni. Paolo, invece, è l’ispettore tutto pepe, nato e cresciuto a Bolzano, che rappresenta l’anima più passionale e impulsiva della città. Insieme, dovranno indagare su una serie di omicidi che stanno sconvolgendo la comunità tedesca. Il colpevole, un misterioso individuo soprannominato il “Mostro di Bolzano”, sembra agire per vendicare le presunte ingiustizie subite dagli italiani.

Ma dietro le apparenze, i due investigatori nascondono delle ferite profonde. Paolo, segnato dalla perdita della gamba e della sua compagna, Giovanna, durante una precedente caccia al Mostro, è ossessionato dall’idea di catturarlo e di vendicare la sua amata. Eva, invece, è tormentata dai ricordi di Mathilde, una giovane artista a cui era legata da un profondo affetto.

Mentre indagano, Eva e Paolo si troveranno a confrontarsi non solo con un assassino spietato, ma anche con i propri demoni interiori. La convivenza forzata li costringerà a superare le reciproche diffidenze e a scoprire che le apparenze possono ingannare. Dietro la freddezza di Eva si nasconde un cuore ferito, mentre sotto la maschera dell’arroganza di Paolo si cela una profonda sensibilità.

Brennero: quante puntate sono

La serie Brennero si compone attualmente di una stagione di 4 puntate suddivise in 8 episodi. in onda da lunedì 16 settembre per quattro settimane fino al 7 ottobre.

Cast Brennero

Elena Radonicich è Eva Kofler

Matteo Martari è Paolo Costa

Richard Sammel è Gerhard Kofler

Lavinia Longhi è Michela Rossi

Luka Zunic è Tommaso Rossi

Sinead Thornhill è Mathilde Comi

Giovanni Carta è Andreas Müller

Paolo Briguglia è il Mostro

Anita Zagaria è Luisa Lopez

Katja Lechthaler è Lena Pilcher

Lia Greco è Cecilia Martini.