Quanto dura e quando finisce il Grande Fratello 2024 – cast e concorrenti

Lunedì’ 16 settembre prende il via su Canale 5 il Grande Fratello 2024, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. La novità di quest’anno è il debutto in qualità di opinioniste dell’accoppiata formata da Cesara Buonamici e dalla seconda della scorsa edizione, Beatrice Luzzi. Una promozione questa, dovuta alla caratura del personaggio. Ci sarà poi (confermata) Rebecca Staffelli a leggere i commenti dei telespettatori da casa.

Concorrenti GF 2024

A contendersi il premio di 100mnila euro saranno le tre ex ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Poi Jessica Morlacchi, Clayton Norcross (Thorne di Beautiful), Luca Calvani, Lino Giuliano di Temptation Island, Enzo Paolo Turchi, l’ex velina Shaila Gatta, la modella brasiliana Helena Prestes, l’attrice Clarissa Burt, l’attore spagnolo Iago García e tra i NIP, l’idraulico Tommaso Franchi e l’informatica Ilaria Clemente.

Ma quanto dura il Grande Fratello 2024 e quando finisce? Partirà con un appuntamento al lunedì sera, che raddoppierà col giovedì, sempre in prima serata. L’attuale previsione è per una durata complessiva di circa sei mesi, con finale tra febbraio e marzo, ma come sempre saranno gli ascolti a determinare la decisione definitiva.

Pillole di Grande Fratello

Non mancheanno anche le consuete pillole quotidiane, strutturate in tre appuntamento giornalieri, indicativamente alle ore 10.50; 13.40; 15.50 (soggette a cambiamenti in palinsesto da verificare quotidianamente).