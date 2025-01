Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Da martedì 7 gennaio 2025, alle 21:20 in prima serata su Canale 5, va in onda in prima tv la serie tv Amore e vendetta Zorro. Vediamo insieme trama, cast e attori. La serie è ambientata nel 1834 in California, dove le tensioni geopolitiche tra varie potenze coloniali influenzano la vita dei più deboli: nativi, lavoratori messicani, e immigrati. Zorro, sotto la maschera, è Don Diego de la Vega, un aristocratico che decide di usare la sua educazione e abilità di spadaccino per combattere l’ingiustizia. Quante puntate sono: la serie si compone 10 episodi, che vanno in onda 2-3 per volta.

Trama puntata 7 gennaio

Episodio 1: La storia si apre con la morte di Zorro e Don Alejandro de la Vega in un agguato dai contorni poco chiari. Il figlio di Don Alejandro, Don Diego, torna in California per sistemare gli affari di famiglia. Qui scopre che è stato scelto da Corvo Notturno e dagli spiriti della terra per diventare il nuovo Zorro. Nah-Lin, tra i nativi, non è d’accordo con questa scelta.

Episodio 2: Diego viene preso in ostaggio durante una rapina al Banco dei pegni insieme a Lolita. Il rapinatore non è interessato ai soldi ma cerca vendetta contro Zorro, che avrebbe ucciso suo padre quando era piccolo, lasciando la sua famiglia nella povertà. Grazie all’aiuto di Bernardo, la notizia arriva ai nativi e Nah-Lin interviene. Diego, che ha visto i dolori causati dalla maschera di Zorro, esita ad assumere questo ruolo, ma Corvo Notturno lo convince.

Episodio 3: Con il ritorno di Diego in California, la trama si complica ulteriormente con il suo viaggio alla ricerca della verità sulla morte del padre, mentre si scontra con le forze che governano e opprimono la regione.

Trama puntata 14 gennaio

La seconda puntata di “Amore e vendetta – Zorro” include il quarto e quinto episodio.

Episodio 4: Diego de la Vega (Zorro) continua la sua indagine sull’omicidio del padre, cercando di districarsi tra i complotti politici e le ingiustizie della California del 1834. In questo episodio, Zorro interviene per salvare un gruppo di lavoratori messicani ingiustamente accusati di un crimine che non hanno commesso, mettendo in evidenza il suo ruolo di difensore dei deboli. Intanto, Diego deve affrontare la crescente pressione dei suoi nemici, tra cui il governatore Pedro Victoria, che vede in Zorro una minaccia al suo potere.

Episodio 5: La trama si complica ulteriormente quando un nuovo personaggio, Janus Carter, entra in scena, portando con sé segreti che potrebbero cambiare il corso della storia di Zorro. Diego deve decidere fino a che punto è disposto a spingersi per vendicare suo padre, mentre le tensioni tra i colonizzatori e i nativi si intensificano. Zorro esegue un’azione spettacolare per liberare dei prigionieri, dimostrando ancora una volta la sua abilità con la spada e il suo impegno per la giustizia.

Cast e attori Amore e vendetta Zorro

Miguel Bernardeau come Don Diego de la Vega / Zorro

Renata Notni come Lolita Marquez

Rodolfo Sancho come Governatore Pedro Victoria

Dalia Xiuhcoatl come Nah-Lin

Paco Tous come Bernardo

Peter Vives come Janus Carter

Emiliano Zurita come Enrique Sánchez de Monasterio

Elia Galera come Lucia Márquez

Luis Tosar come Don Alejandro de la Vega

Cuauhtli Jiménez come Corvo Notturno

Andrés Almeida come Tadeo Sánchez

Chacha Huang come Mei

Joel Bosqued come Samael

Mireia Mambo come Harriet Jones

Estibalitz Ruiz come Carmen de la Madrid

Ana Layevska come Irina Ivanova

Cecilia Suárez come Guadalupe

Fele Martínez come Don Antonio

Cristo Fernández come fratello di Nah-Lin’s

