Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 14 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Mechanic: Resurrection. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Mechanic: Resurrection – Trama

“Mechanic: Resurrection” segue le avventure di Arthur Bishop (Jason Statham), un sicario esperto che aveva finto la propria morte per ritirarsi a Rio de Janeiro sotto il nome di Santos. La sua nuova vita viene però turbata quando viene rintracciato da una donna, Renee Tran, che lo obbliga sotto ricatto a uccidere tre persone facendolo sembrare un incidente.

Bishop, sentendosi alle strette, riesce a scappare e si rifugia in Thailandia presso la sua amica Mei. Qui, scopre che il vero mandante è Riah Crain, che ha rapito Gina, la donna che Bishop ama e che ha conosciuto in Thailandia. Per salvare Gina, Bishop deve portare a termine i suoi incarichi, sfruttando le sue abilità per far sembrare ogni morte un incidente.

Mechanic: Resurrection – Cast

Jason Statham come Arthur Bishop

Jessica Alba come Gina Thornton

Tommy Lee Jones come Max Adams

Michelle Yeoh come Mei

Sam Hazeldine come Riah Crain

John Cenatiempo come Jeremy

Toby Eddington come Adrian Cook

Femi Elufowoju Jr. come Krill

Natalie Burn come Natalie

Raicho Vasilev come Slavi

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram