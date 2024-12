Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 28 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Valzer di Natale a Parigi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Valzer di Natale a Parigi – Trama

Emma, una contabile newyorkese e appassionata di danza, decide di cambiare vita e si ritrova a Parigi. Lì incrocia il cammino di Leo, un ballerino professionista il cui amore per la danza competitiva sta scemando. Insieme, tra passi di valzer e momenti di introspezione, scopriranno l’importanza di seguire i propri sogni e di trovare l’amore dove meno se lo aspettano.

Valzer di Natale a Parigi – Cast

Jen Lilley nei panni di Emma: La protagonista, una donna determinata e sognatrice che cerca una nuova direzione nella sua vita.

Matthew Morrison nei panni di Leo: Il ballerino professionista che aiuterà Emma a riscoprire la sua passione per la danza.

Paul Freeman nel ruolo di Henry: Un personaggio misterioso che avrà un ruolo importante nella vita di Emma.

Jade Ewen nel ruolo di Giselle: Un’altra ballerina che farà parte del mondo di Leo.

