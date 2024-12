Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 28 dicembre 2024, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il piccolo Yeti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il piccolo Yeti – Trama

Il piccolo Yeti è un film d’animazione avventuroso che ha conquistato il cuore di grandi e piccini. La pellicola, ambientata in un’affascinante Shanghai, racconta la storia di Yi, una giovane ragazza che, durante un’escursione in montagna, incontra un piccolo yeti.

Trama

Yi, una ragazza piena di curiosità e determinazione, vive a Shanghai con sua nonna e sua madre. Durante un’escursione in montagna, Yi e i suoi amici Peng e Jin fanno una scoperta straordinaria: un piccolo yeti, una creatura leggendaria e pelosa, nascosta tra le vette. Decidono di aiutarlo a tornare a casa, ma si ritrovano presto inseguiti da un ricco collezionista ossessionato dall’idea di catturare lo yeti per dimostrare la sua esistenza. Insieme, i ragazzi intraprendono un viaggio epico attraverso la Cina, affrontando pericoli e sfide per proteggere il loro nuovo amico.

Il piccolo Yeti – Cast

Chloe Bennet (Yi): Una giovane e coraggiosa ragazza che ama esplorare il mondo.

Tenzing Norgay Trainor (Jin): L’amico di Yi, un ragazzo intelligente e creativo.

Albert Tsai (Peng): L’amico di Yi, un ragazzo forte e atletico.

Eddie Izzard (Burnish): Il ricco collezionista ossessionato dallo yeti.

Sarah Paulson (Dr. Zara): Una scienziata che studia lo yeti.

Doppiaggio Italiano:

Lavinia Paladino (Yi)

Luca Tesei (Peng)

Alex Polidori (Jin)

Stefano Benassi (Burnish)

Ilaria Stagni (Dr. Zara)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram