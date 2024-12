Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 29 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Uno sguardo dal cielo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Uno sguardo dal cielo – Trama

Uno sguardo dal cielo” è una pellicola che unisce il dramma alla commedia, raccontando una storia toccante di famiglia, fede e miracoli. Il film, diretto da Penny Marshall, è diventato un classico.

Al centro della trama troviamo Henry Biggs, un pastore protestante di una piccola città americana, che vede la sua vita sconvolta da una serie di eventi inaspettati. La morte improvvisa della moglie lo lascia solo con i suoi figli e con la comunità che cerca conforto nelle sue parole.

Quando un angelo, interpretato da Denzel Washington, appare a Henry, la sua vita prende una piega inaspettata. L’angelo, inviato per aiutarlo a superare il dolore della perdita, diventa una presenza costante e comica nella sua vita, mettendo alla prova la sua fede e la sua capacità di affrontare le sfide.

Uno sguardo dal cielo – Cast

Denzel Washington: nel ruolo dell’angelo Dudley, una figura enigmatica e affascinante.

Whitney Houston: interpreta Julia Biggs, la moglie di Henry, il cui ricordo è sempre presente nella vita della famiglia.

Courtney B. Vance: nei panni del pastore Henry Biggs, un uomo di fede messo alla prova.

Gregory Hines: interpreta Joe Hamilton, un amico di famiglia che offre sostegno a Henry.

Jenifer Lewis: nel ruolo di Margueritte Coleman, una donna forte e determinata.

