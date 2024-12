Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 29 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Una famiglia mostruosa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Una famiglia mostruosa – Trama

Una Famiglia Mostruosa è una commedia italiana del 2021 che ha conquistato il pubblico con la sua trama esilarante e un cast di comici di grande talento.

Trama

La storia ruota attorno alla famiglia Emanueli, una famiglia apparentemente normale che nasconde un segreto inconfessabile: sono tutti mostri! Dietro le facciate rassicuranti si celano creature mitologiche e creature da incubo, che cercano di condurre una vita tranquilla in una piccola cittadina italiana.

Quando Adalberto, il figlio adolescente, si innamora di una ragazza umana, la sua famiglia si ritrova a dover affrontare una crisi d’identità. Tra trasformazioni improvvise, tentativi di nascondere le proprie origini e l’imbarazzo di dover spiegare ai propri cari chi sono veramente, i membri della famiglia Emanueli vivranno avventure esilaranti e commoventi.

Una famiglia mostruosa – Cast

Cristiano Caccamo: interpreta Adalberto, il figlio adolescente che si innamora di un’umana.

Emanuela Rei: nel ruolo di Luna, la madre di Adalberto, una creatura misteriosa e affascinante.

Massimo Ghini: interpreta Vladimiro, il padre di famiglia, un mostro burbero ma dal cuore d’oro.

Lucia Ocone: nei panni di Brunilde, la zia di Adalberto, una strega pasticciona e divertente.

Lillo: interpreta Nando, lo zio di Adalberto, un mostro timido e introverso.

Ilaria Spada: nel ruolo di Stella, la sorella di Adalberto, una giovane donna con un carattere ribelle.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram