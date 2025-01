Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, Martedì 14 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film Tutto in un giorno, con Penelope Cruz. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Tutto in un giorno – Trama

“Tutto in un giorno” (titolo originale: “En los márgenes”) è un intenso dramma sociale che dipinge un quadro vivido delle disuguaglianze e delle lotte quotidiane di tre personaggi molto diversi tra loro, ma uniti dal desiderio di un futuro migliore.

Azucena: Una donna forte e tenace, sposata con un operaio, che rischia di perdere la casa a causa di uno sfratto. La sua vita è segnata dalla precarietà e dalla lotta per sopravvivere.

Rafael: Un avvocato impegnato per i diritti civili, che dedica anima e corpo alla sua causa, trascurando spesso la vita privata.

Teodora: Una madre anziana, dimenticata dal figlio, che cerca disperatamente di riallacciare i rapporti familiari.

Le loro storie si intrecciano in un giorno cruciale, dove ognuno dovrà affrontare le proprie sfide e prendere decisioni importanti. Il film esplora temi come la giustizia sociale, la famiglia, l’amore e la speranza, offrendo una riflessione profonda sulla condizione umana.

Tutto in un giorno – Cast

Penélope Cruz: Interpreta Azucena, il personaggio centrale della storia, con una performance intensa e toccante.

Luis Tosar: Nei panni di Rafael, l’avvocato idealista, offre una prova convincente.

Adelfa Calvo: Interpreta Teodora, la madre anziana, con grande delicatezza e umanità.

Juan Diego Botto: Oltre ad essere il regista, interpreta anche il ruolo di Manuel, marito di Azucena.

Font García: Completa il cast principale interpretando Germán.

