Questa sera, mercoledì 1 gennaio 2025, alle 21:20 in tv su Rai1, va in onda il film Togo – Una grande amicizia. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Togo – Una grande amicizia – Trama

Ambientato nei primi anni del ‘900, in Alaska, il film racconta la vera storia di Leonhard Seppala e del suo cane da slitta, Togo. Nonostante le dimensioni ridotte e l’apparente fragilità, Togo dimostra di avere un cuore di leone e un istinto da vero leader.

Quando un’epidemia di difterite minaccia di spazzare via la popolazione di Nome, viene organizzata una staffetta di cani da slitta per trasportare il siero salvavita attraverso terre ghiacciate e tempeste feroci. Seppala e Togo vengono chiamati a partecipare a questa pericolosa missione, sfidando le avversità della natura e mettendo alla prova il loro profondo legame.

Togo – Una grande amicizia – Cast

Willem Dafoe nei panni di Leonhard Seppala: L’esperto musher che guida la squadra di cani da slitta e stringe un legame indissolubile con Togo.

Julianne Nicholson nei panni di Constance Seppala: La moglie di Leonhard, che sostiene il marito e il loro coraggioso cane.

Christopher Heyerdahl nei panni di George Maynard: Il sindaco di Nome, preoccupato per la salute dei suoi cittadini.

Richard Dormer nei panniers di Dr. Curtis Welch: Il medico che avvia la staffetta per salvare la città.

Michael Greyeyes nei panni di Amituk: Un altro musher che partecipa alla staffetta.

