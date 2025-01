Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 1 gennaio 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Il primo Natale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il primo Natale – Trama

Salvo, un ladro incallito e ateo, e Valentino, un prete di provincia estremamente devoto, si trovano coinvolti in un’incredibile situazione: un viaggio nel tempo che li porta fino all’Anno Zero, proprio nel momento della nascita di Gesù.

Questa esperienza stravolgerà le loro vite e le loro convinzioni, mettendoli di fronte a una serie di situazioni comiche e inaspettate. Tra incontri con personaggi storici come Erode e situazioni surreali, i due amici dovranno trovare il modo di tornare al presente e, forse, rivalutare le loro vite.

Il primo Natale – Cast

Salvatore Ficarra e Valentino Picone: Nei panni di se stessi, un ladro e un prete, rispettivamente.

Massimo Popolizio: Interpreta un inedito Erode, sovrano della Giudea.

Robert Mattei e Giacomo Mattia: Completano il cast in ruoli secondari.

