Questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film The New Toy. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

The New Toy – Trama

Philippe Etienne, un ricco industriale vedovo, ha un figlio viziato e solitario di nome Alexandre. Durante una visita al grande magazzino di sua proprietà, Alexandre sceglie come regalo di compleanno non un giocattolo tradizionale, ma Sami, il guardiano notturno del reparto giocattoli. Questo insolito rapporto tra un bambino viziato e un uomo semplice darà il via a una serie di eventi inaspettati, che porteranno entrambi a una profonda trasformazione.

The New Toy – Cast

Jamel Debbouze: interpreta Sami Chérif, il guardiano notturno.

Daniel Auteuil: interpreta Philippe Étienne, il ricco industriale.

Simon Faliu: interpreta Alexandre Étienne, il figlio viziato di Philippe.

Alice Belaïdi: interpreta Alice, la compagna di Sami.

