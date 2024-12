Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, si occuperà dei casi che seguono.

Il caso Liliana Resinovich e i messaggi in codice: Al centro della puntata, i misteriosi messaggi che legavano Liliana a Claudio Sterpin. Centinaia di comunicazioni criptiche, un linguaggio enigmatico che, secondo Sebastiano Visintin, non sarebbe sufficiente a dimostrare una relazione tra i due. Ma è davvero così? La redazione di Chi l’ha visto? non si arrende e, con l’aiuto del pubblico, cercherà di svelare il significato nascosto di quei messaggi, gettando nuova luce su una vicenda che continua a far discutere.

La scomparsa di Daniela Ruggi: Si torna a parlare del caso di Daniela Ruggi, scomparsa da Vitriola di Montefiorino. Nonostante le intense ricerche e l’analisi approfondita del luogo indicato come “casa dello sceriffo”, non è ancora emerso alcun elemento che possa far luce sulla sua sorte. Le segnalazioni e le testimonianze raccolte verranno esaminate con la massima attenzione, nella speranza di trovare un indizio decisivo che possa riportare Daniela a casa.

Il mistero di Riccardo: La puntata si conclude con il caso del giovane Riccardo, scomparso dalla diga del Furlo. Le ricerche sono state estese e meticolose, ma al momento non c’è traccia di lui. L’ipotesi più accreditata è quella di un allontanamento volontario, un barlume di speranza a cui la famiglia si aggrappa con forza, pur non perdendo di vista la necessità di continuare le ricerche.

Appelli, richieste di aiuto e segnalazioni

Come sempre, la trasmissione si occuperà di diverse storie di persone scomparse o in difficoltà.

Chi l’ha visto? in streaming

Appuntamento con la puntata di Chi l’ha visto? alle 21.15 su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta, la puntata del programma è visibile anche in streaming sul sito ufficiale, a questo link.

Per i contatti:

www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

email 8262@rai.it – WhatsApp 345 313 1987

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram