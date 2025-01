Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2 il film Sul più bello. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Sul più bello – Trama

Il film “Sul più bello” racconta la storia di Marta, una diciannovenne che, nonostante la sua malattia genetica (fibrosi cistica), vive la vita con positività e determinazione. Orfana da piccola, Marta desidera trovare l’amore vero prima che la sua malattia possa peggiorare. Si innamora di Arturo, il ragazzo più bello e popolare, e fa di tutto per conquistarlo, pur tenendo nascosta la sua condizione di salute.

Sul più bello – Cast

Ludovica Francesconi come Marta

Giuseppe Maggio come Arturo

Jozef Gjura come Jacopo

Gaja Masciale come Federica

Eleonora Gaggero come Beatrice

