Questa sera, venerdì 24 gennaio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Transporter 3. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Transporter 3 – Trama

“Transporter 3” è il terzo capitolo della saga “Transporter”, diretto da Olivier Megaton e con protagonista Jason Statham.

Trama

Frank Martin, interpretato da Jason Statham, è uno specialista in consegne rischiose che torna in Francia per continuare la sua attività di trasportatore di merci illegali. Viene costretto dal criminale Johnson (Robert Knepper) a fare una consegna sotto la minaccia di un bracciale esplosivo che esploderebbe se si allontana oltre 24 metri dalla sua auto. La “merce” da trasportare si rivela essere Valentina (Natalya Rudakova), la figlia rapita di un ministro ucraino, presa per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Durante il viaggio, Frank deve affrontare vari ostacoli e inseguimenti, cercando di proteggere Valentina e sbrogliare la situazione intricata in cui si trova.

Transporter 3 – Cast

Jason Statham come Frank Martin

Natalya Rudakova come Valentina Vasilev

François Berléand come Ispettore Tarconi

Robert Knepper come Johnson

Jeroen Krabbé come Leonid Tomilenko

David Atrakchi come Malcom Manville

